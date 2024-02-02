Богаткин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1984
Рождение ребёнка
25.08.2011
Рождение ребёнка
24.04.2012
Дочь: Богаткина Валерия Михайловна
Рождение ребёнка
04.02.2013
Дочь: Богаткина Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.2015
Сын: Богаткин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности