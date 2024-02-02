Богаткин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богаткин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1984

Отец: Богаткин Иван Иванович

Мать: Богаткина Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
25.08.2011

Сын: Богаткин Егор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.04.2012

Дочь: Богаткина Валерия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.02.2013

Дочь: Богаткина Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.2015

Сын: Богаткин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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