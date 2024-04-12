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Сухопаров Василий Трофимович

Место рождения

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухопаров Трофим Иванович

Мать: Сухопарова Мелания Михайловна

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.03.1866 ст.

Дочь: Петровская Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Сухопарова Хиония Фёдоровна

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.02.1879 ст.

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Сухопарова Хиония Фёдоровна

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.04.1881 ст.

Сын: Сухопаров Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Сухопарова Хиония Фёдоровна

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.08.1883 ст.

Сын: Сухопаров Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Сухопарова Хиония Фёдоровна

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухопарова Хиония Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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