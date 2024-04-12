Сухопаров Василий Трофимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1866 ст.
Дочь: Петровская Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Сухопарова Хиония Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.02.1879 ст.
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Сухопарова Хиония Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.04.1881 ст.
Сын: Сухопаров Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Сухопарова Хиония Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.08.1883 ст.
Сын: Сухопаров Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Сухопарова Хиония Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно