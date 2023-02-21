Лукьянов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно