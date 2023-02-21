Лукьянов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Пелагея Никифоровна

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