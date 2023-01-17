Таисина (Купцова) Иулита Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1883 ст.
ГАКО 33-4-324 (справка выдана 30 ноября 1911 года) д. Воинки крестьянина Фёдора Вуколовича Таисина сын Тихон (18 лет) и деревни Воинки крестьянина Прокопия Стефановича Купцова дочь Иулитта Прокопьев... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1888 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таисин Тихон Фёдорович
Рождение ребёнка
10.05.1893 ст.
Отец ребёнка: Таисин Тихон Фёдорович
Тула, город Тула, Тульская область
Калужской губернии и уезда Бобровской волости, деревни Воинки крестьянин Тихон Фёдорович Таисин и его жена Улита Прокопьевна Восприемники: крестьянин деревни Воинка Павел Фёдорович Таисин и вдова Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Таисин Тихон Фёдорович
Смерть
Неизвестно