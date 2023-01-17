Таисина (Купцова) Иулита Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисина (Купцова) Иулита Прокопьевна

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Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1893 г.р.
1895 г.р.

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
17.07.1883 ст.

Муж: Таисин Тихон Фёдорович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-324 (справка выдана 30 ноября 1911 года) д. Воинки крестьянина Фёдора Вуколовича Таисина сын Тихон (18 лет) и деревни Воинки крестьянина Прокопия Стефановича Купцова дочь Иулитта Прокопьев... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1888 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таисин Тихон Фёдорович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.05.1893 ст.

Сын: Гурьев Георгий Тихонович

Отец ребёнка: Таисин Тихон Фёдорович

Тула, город Тула, Тульская область
Калужской губернии и уезда Бобровской волости, деревни Воинки крестьянин Тихон Фёдорович Таисин и его жена Улита Прокопьевна Восприемники: крестьянин деревни Воинка Павел Фёдорович Таисин и вдова Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1895

Сын: Гурьев Сергей Тихонович

Отец ребёнка: Таисин Тихон Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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