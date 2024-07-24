Алексеев Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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