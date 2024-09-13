Проскурина Евдокия Ефимовна Около 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПроскурина Евдокия Ефимовна

Проскурина Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.12.1889 ст.

Сын: Проскурин Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Проскурин Василий Алексеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: Камышникова (Проскурина) Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Проскурин Василий Алексеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.03.1900

Сын: Проскурин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Проскурин Василий Алексеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Проскурин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Проскурин Василий Алексеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Проскурина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Проскурин Василий Алексеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Проскурина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Проскурин Василий Алексеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Проскурина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Проскурин Василий Алексеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Проскурин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Проскурин Василий Алексеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.