Проскурина Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.12.1889 ст.
Сын: Проскурин Даниил Васильевич
Отец ребёнка: Проскурин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: Камышникова (Проскурина) Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Проскурин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
?.03.1900
Сын: Проскурин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Проскурин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Проскурин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Проскурин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Проскурина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Проскурин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Проскурина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Проскурин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Проскурина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Проскурин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Проскурин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Проскурин Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно