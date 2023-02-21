Шеншин Дмитрий Силаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шеншин Сила Фёдорович
Мать: Кудинова Домна Андреевна
Рождение ребёнка
1818 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеншин Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно