Шеншин Дмитрий Силаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеншин Дмитрий Силаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шеншин Сила Фёдорович

Мать: Кудинова Домна Андреевна

Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Шеншин Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеншин Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеншин Фандей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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