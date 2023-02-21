Дерибина Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Дерибин Степан Михайлович
Отец ребёнка: Дерибин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Дерибин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дерибина Дарья Михайовна
Отец ребёнка: Дерибин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Дерибин Егор Михайлович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Дерибина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Дерибин Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно