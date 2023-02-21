Дерибина Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерибина Елизавета Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дерибин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Дерибин Михаил Андреевич

Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дерибин Егор Михайлович

Отец ребёнка: Дерибин Михаил Андреевич

Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дерибина Дарья Михайовна

Отец ребёнка: Дерибин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Дерибин Сидор Егорович

Отец ребёнка: Дерибин Егор Михайлович

Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Дерибина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Дерибин Михаил Андреевич

Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерибин Егор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерибин Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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