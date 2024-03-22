Зоммер Карл Федорович
Место рождения
Дата рождения1829 ст.
Дата смерти17.03.1867 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
Отец: Зоммер Фридрих Нафанаилович
Бракосочетание
01.09.1850 ст.
Рождение ребёнка
22.01.1858 ст.
Дочь: Баранова Анна Карловна
Мать ребёнка: Зоммер Февронья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
17.03.1867 ст.