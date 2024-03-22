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Зоммер Карл Федорович

Место рождения

Валмиера, Valmieras novads

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

17.03.1867 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

1858 г.р.
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Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: Зоммер Фридрих Нафанаилович

Мать: не указана

Валмиера, Valmieras novads
Бракосочетание
01.09.1850 ст.

Жена: Зоммер Февронья Федоровна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
22.01.1858 ст.

Дочь: Баранова Анна Карловна

Мать ребёнка: Зоммер Февронья Федоровна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоммер Февронья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоммер Февронья Федоровна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоммер Февронья Федоровна

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
17.03.1867 ст.
Курган, город Курган, Курганская область
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