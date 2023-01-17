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Жарин Леонтий Григорьев

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Место рождения

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

06.08.1868 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Около 1819 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1830 г.р.
Около 1834 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Григорий Васильев

Мать: Мавра Петрова

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Порфирий Леонтьев

Мать ребёнка: Ксения Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Елена Львовна

Мать ребёнка: Ксения Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Жорин Даниил Леонтьев

Мать ребёнка: Ксения Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Мария Львовна

Мать ребёнка: Ксения Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Дмитрий Львов

Мать ребёнка: Ксения Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Прасковья Львовна

Мать ребёнка: Ксения Прохорова

Рождение ребёнка
21.11.1836 ст.

Дочь: Екатерина Львова

Мать ребёнка: Ксения Прохорова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Аграфена Львовна

Мать ребёнка: Ксения Прохорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Прохорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
06.08.1868 ст.
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от естественной
Похороны
09.08.1868 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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