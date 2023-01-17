Жарин Леонтий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти06.08.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Григорий Васильев
Мать: Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Порфирий Леонтьев
Мать ребёнка: Ксения Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Елена Львовна
Мать ребёнка: Ксения Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Ксения Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Мария Львовна
Мать ребёнка: Ксения Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Дмитрий Львов
Мать ребёнка: Ксения Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Прасковья Львовна
Мать ребёнка: Ксения Прохорова
Рождение ребёнка
21.11.1836 ст.
Дочь: Екатерина Львова
Мать ребёнка: Ксения Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Аграфена Львовна
Мать ребёнка: Ксения Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Прохорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
06.08.1868 ст.
Причина смерти: от естественной
Похороны
09.08.1868 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан