Обухов Николай Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Николай Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Обухов Филипп Борисович

Мать: Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Анна Феофонова

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Обухова) Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Обухова Анна Феофонова

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Анна Феофонова

Смерть
Неизвестно

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