Обухов Николай Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Анна Феофонова
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Обухова) Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Обухова Анна Феофонова
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Анна Феофонова
Смерть
Неизвестно