Есакова Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Есаков Михаил Иванович
Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно