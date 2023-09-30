Горшков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Трифонова Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Лодонкина-Калинина (Горшкова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Трифонова Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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