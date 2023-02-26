Пантюхов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПантюхов Алексей

Пантюхов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантюхов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Пантюхова Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантюхов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Пантюхова Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантюхов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Пантюхова Екатерина Владимировна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
п. Стодолище Смоленской области
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