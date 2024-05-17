Киреева (Новикова) Надежда Афанасьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Киреева (Новикова) Надежда Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Киреев Андрей Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Киреев Андрей Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Киреев Андрей Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Андрей Карпович

Рождение ребёнка
10.12.1910

Дочь: Родионова (Киреева) Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Киреев Андрей Карпович

Смерть
Около ?.07.1971
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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