Киреева (Новикова) Надежда Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.07.1971
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киреев Андрей Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киреев Андрей Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киреев Андрей Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1910
Дочь: Родионова (Киреева) Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Киреев Андрей Карпович
Смерть
Около ?.07.1971
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область