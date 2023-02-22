Шляпников Марк Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляпников Марк Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Носова Александра Марковна

Мать ребёнка: Шляпникова Любовь Никифоровна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Шляпников Фёдор Маркович

Мать ребёнка: Аграфена Полиэктовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Полиэктовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Марковна

Мать ребёнка: Шляпникова Любовь Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шляпникова Любовь Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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