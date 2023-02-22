Шляпников Марк Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Носова Александра Марковна
Мать ребёнка: Шляпникова Любовь Никифоровна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Аграфена Полиэктовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Полиэктовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Марковна
Мать ребёнка: Шляпникова Любовь Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно