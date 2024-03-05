Чхало (Корниенко) Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало (Корниенко) Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.10.1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.05.1810

Муж: Чхало (Чхаленко) Терентий Федорович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHM-K?i=112&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
06.08.1812

Дочь: Чхало (Чхаленко) Евдокия Терентьевна

Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Терентий Федорович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHS-W?i=142&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
19.10.1812
Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4T-G?i=134&cc=4133834&cat=1017789

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