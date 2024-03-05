Чхало (Корниенко) Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.10.1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1810
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHM-K?i=112&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
06.08.1812
Дочь: Чхало (Чхаленко) Евдокия Терентьевна
Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Терентий Федорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHS-W?i=142&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
19.10.1812
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4T-G?i=134&cc=4133834&cat=1017789