Маркина Инна Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1969
Отец: Маркин Вячеслав Борисович
Мать: Шаброва Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
21.10.1989
Бракосочетание
21.10.1989
Рождение ребёнка
03.06.1990
Дочь: Чубукова Ольга Иванова
Отец ребёнка: Дорохин Иван Иванович
Кемеровская область посёлок Щебзавод
Рождение ребёнка
07.08.1996
Дочь: Дорохина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Дорохин Иван Иванович