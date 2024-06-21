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Маркина Инна Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1969

Отец: Маркин Вячеслав Борисович

Мать: Шаброва Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохин Иван Иванович

Бракосочетание
21.10.1989

Муж: Дорохин Иван Иванович

Бракосочетание
21.10.1989

Муж: Дорохин Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1990

Дочь: Чубукова Ольга Иванова

Отец ребёнка: Дорохин Иван Иванович

Кемеровская область посёлок Щебзавод
Рождение ребёнка
07.08.1996

Дочь: Дорохина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Дорохин Иван Иванович

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