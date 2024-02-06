Иванова Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1906

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1906

Отец: Мякотко Иван?? Потапович

Мать: не указана

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