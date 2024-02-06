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Иванова Софья Ивановна
Иванова Софья Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.1906
Пол
Женский
Отец
Мякотко Иван?? Потапович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.09.1906
Отец:
Мякотко Иван?? Потапович
Мать: не указана
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