Безпалюк Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безпалюк Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1995
Дочь: Безпалюк Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Безпалюк Анатолий Михайлович