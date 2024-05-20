Безпалюк Наталья Александровна 22.06.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Безпалюк Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безпалюк Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
01.09.1995

Дочь: Безпалюк Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Безпалюк Анатолий Михайлович

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