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Касьянов Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Касьянов Иван Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Касьянова Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Касьянов Малафей Степанович

Мать ребёнка: Касьянова Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Касьянов Максим Степанович

Мать ребёнка: Касьянова Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Касьянов Иван Степанович

Мать ребёнка: Касьянова Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Касьянов Иван Степанович

Мать ребёнка: Касьянова Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Акулина Степановна

Мать ребёнка: Касьянова Акулина Федоровна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агафья Степановна

Мать ребёнка: Касьянова Акулина Федоровна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агрепина Степановна

Мать ребёнка: Касьянова Акулина Федоровна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Акулина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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