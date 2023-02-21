Касьянов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Касьянов Иван Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Касьянова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Касьянов Малафей Степанович
Мать ребёнка: Касьянова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Касьянов Максим Степанович
Мать ребёнка: Касьянова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Касьянова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Касьянова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Акулина Степановна
Мать ребёнка: Касьянова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агафья Степановна
Мать ребёнка: Касьянова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агрепина Степановна
Мать ребёнка: Касьянова Акулина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно