Сонин Санин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901 ст.
Дата смерти19.01.1917 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
19.01.1917 ст.
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНСКАЯ БЛИЗ ДЕВИЧЬЕГО ПОЛЯ В ЗУБОВЕ ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №55, стр. 342 Умер По свид. 1-й Град. больницы за № 17656. Пр... Показать все