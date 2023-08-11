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Сонин Санин Василий Васильевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1901 ст.

Дата смерти

19.01.1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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ТП
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Рождение
Около 1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
19.01.1917 ст.
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНСКАЯ БЛИЗ ДЕВИЧЬЕГО ПОЛЯ В ЗУБОВЕ ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №55, стр. 342 Умер По свид. 1-й Град. больницы за № 17656. Пр... Показать все

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