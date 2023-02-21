Гурина Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Клементьевна
Отец ребёнка: Гурин Клемент Илларионович
Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
1-я жена
Смерть
Неизвестно