Кузнецова Александра Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Евлампий Варламович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Кузнецов) Анастасия

Отец ребёнка: Кузнецов Евлампий Варламович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Кузнецов) Матрона И Анна

Отец ребёнка: Кузнецов Евлампий Варламович

Рождение ребёнка
18.04.1907

Сын: Кузнецов Георгий Евлампиевич

Отец ребёнка: Кузнецов Евлампий Варламович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кузнецов Иван Евлампиевич

Отец ребёнка: Кузнецов Евлампий Варламович

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