Кузнецова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Кузнецов) Анастасия
Отец ребёнка: Кузнецов Евлампий Варламович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Кузнецов) Матрона И Анна
Отец ребёнка: Кузнецов Евлампий Варламович
Рождение ребёнка
18.04.1907
Сын: Кузнецов Георгий Евлампиевич
Отец ребёнка: Кузнецов Евлампий Варламович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кузнецов Иван Евлампиевич
Отец ребёнка: Кузнецов Евлампий Варламович