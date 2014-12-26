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(Алехина) Кира Васильевна
(Алехина) Кира Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.2014
Пол
Женский
Отец
Алехин Василий Сергеевич
1985 г.р.
Мать
(Плескова) Наталья Геннадьевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2014
Отец:
Алехин Василий Сергеевич
Мать:
Наталья Геннадьевна
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