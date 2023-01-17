Шепелева Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Анна Степановна

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1781

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

1760 г.р.

Мать

1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Шепелев Степан Касьянович

Мать: Шепелева Матрена Фроловна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1783
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