Самоделкина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоделкина Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самоделкин Борис Владимирович

Отец ребёнка: Самоделкин Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самоделкин Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Самоделкин Владимир Иосифович

Миасс, Миасский, Челябинская область

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