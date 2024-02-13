Самоделкина Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самоделкин Борис Владимирович
Отец ребёнка: Самоделкин Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самоделкин Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Самоделкин Владимир Иосифович
Миасс, Миасский, Челябинская область