Котенов Михаил Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенов Михаил Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенова Луиза Викторовна

Рождение ребёнка
12.11.1994

Сын: Дорджиев Ангир Эдуардович

Мать ребёнка: Котенова Луиза Викторовна

Рождение ребёнка
11.08.1999

Сын: Дорджиев Санджи Эдуардович

Мать ребёнка: Котенова Луиза Викторовна

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