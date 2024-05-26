Котенов Михаил Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1994
Сын: Дорджиев Ангир Эдуардович
Мать ребёнка: Котенова Луиза Викторовна
Рождение ребёнка
11.08.1999
Сын: Дорджиев Санджи Эдуардович
Мать ребёнка: Котенова Луиза Викторовна