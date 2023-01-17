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Степан Арсеньев

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Место рождения

Старое Завражье, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Завражье, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.01.1874

Жена: Татьяна Силуанова

Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1876

Дочь: Марина Степанова

Мать ребёнка: Татьяна Силуанова

Старое Завражье, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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