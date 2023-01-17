Степан Арсеньев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1874
Жена: Татьяна Силуанова
Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1876
Дочь: Марина Степанова
Мать ребёнка: Татьяна Силуанова
Смерть
Неизвестно