Головина (Дащенко) Людмила Кузьминична
Место рождения
Дата рождения10.08.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1970
Дочь: Федорова (Головина) Ольга Владиславовна
Отец ребёнка: Головин Владислав Витальевич
Рождение ребёнка
24.11.1980
Дочь: Билалова (Головина) Ксения Владиславовна
Отец ребёнка: Головин Владислав Витальевич