Головина (Дащенко) Людмила Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Дащенко) Людмила Кузьминична

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1947

Отец: Дащенко Кузьма Арсентьевич

Мать: Дащенко (Вишонкина) Антонина Антоновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Владислав Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Владислав Витальевич

Рождение ребёнка
22.07.1970

Дочь: Федорова (Головина) Ольга Владиславовна

Отец ребёнка: Головин Владислав Витальевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1980

Дочь: Билалова (Головина) Ксения Владиславовна

Отец ребёнка: Головин Владислав Витальевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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