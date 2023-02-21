Видер Вильгельм Рихардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видер Вильгельм Рихардович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
17.01.1920

Сын: Видер Владимир Вильгельмович

Мать ребёнка: Видер Матрона Ефимовна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви в городе Томск.
Место жительства
До 1920
Село Березки Константиновской волости Самарского уезда и губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видер Матрона Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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