Видер Вильгельм Рихардович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
17.01.1920
Сын: Видер Владимир Вильгельмович
Мать ребёнка: Видер Матрона Ефимовна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви в городе Томск.
Место жительства
До 1920
Село Березки Константиновской волости Самарского уезда и губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Видер Матрона Ефимовна
Смерть
Неизвестно