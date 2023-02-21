Панасенко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панасенко Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Панасенко ?

Мать: Антонина Геогриевна

Смерть
1941
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