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Панасенко Владимир
Панасенко Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Панасенко ?
Мать
(Крашенинникова) Антонина Геогриевна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Панасенко ?
Мать:
Антонина Геогриевна
Смерть
1941
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