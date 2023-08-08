Дюдяев Василий Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Дюдяев Наум Мартынович
Мать: Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Дюдяева Татьяна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно