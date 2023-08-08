Дюдяев Василий Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДюдяев Василий Наумович

Дюдяев Василий Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Дюдяев Наум Мартынович

Мать: Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Дюдяева Татьяна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюдяева Татьяна Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close