Куманцова (Бибикова) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куманцова (Бибикова) Наталья Владимировна

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Место рождения

Мытищи, Мытищи, Московская область

Дата рождения

02.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
09.07.1998

Сын: Куманцов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Куманцов Дмитрий Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.2001

Сын: Куманцов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Куманцов Дмитрий Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.03.2014

Сын: Куманцов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Куманцов Дмитрий Сергеевич

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куманцов Дмитрий Сергеевич

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