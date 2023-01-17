Куманцова (Бибикова) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.06.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1998
Сын: Куманцов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Куманцов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
22.11.2001
Сын: Куманцов Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Куманцов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
05.03.2014
Сын: Куманцов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Куманцов Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно