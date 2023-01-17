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Трофименко Иван Сидорович

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Место рождения

Черноерковская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Черноерковская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1874
Черноерковская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Трофименко Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Черноерковская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Трофименко Ирина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Черноерковская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Трофименко Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Черноерковская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Трофименко Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Черноерковская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Трофименко Полина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Черноерковская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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