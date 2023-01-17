Трофименко Иван Сидорович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1874
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Трофименко Сергей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Трофименко Ирина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Трофименко Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Трофименко Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Трофименко Полина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно