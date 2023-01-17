Салтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Место рождения
Дата рождения16.10.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1953
Рождение ребёнка
26.01.1989
Дочь: Казакова МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Мать ребёнка: Салтаусова ВЕРА
Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1990
Сын: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Салтаусова ВЕРА
Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салтаусова ВЕРА
Смерть
Неизвестно