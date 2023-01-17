Салтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Салтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

avatar

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

16.10.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1953

Отец: Салтаусов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Мать: Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1989

Дочь: Казакова МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Мать ребёнка: Салтаусова ВЕРА

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1990

Сын: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Салтаусова ВЕРА

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтаусова ВЕРА

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close