Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Яковлева Наталья

Мать ребёнка: не указана

Расширение господской запашки сопровождалось сселением крестьян на новые, неосвоенные земли. Как правило, эС‚и земли были худые, из-под леса. Таким образом, появились селения с названиями Подсосонки и... Показать все
Смерть
Неизвестно

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