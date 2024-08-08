Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Яковлева Наталья
Мать ребёнка: не указана
Расширение господской запашки сопровождалось сселением крестьян на новые, неосвоенные земли. Как правило, эС‚и земли были худые, из-под леса. Таким образом, появились селения с названиями Подсосонки и... Показать все
Смерть
Неизвестно