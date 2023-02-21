Парфёнов Евгений Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнов Евгений Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1999

Сын: Парфёнов Данила Евгеньевич

Мать ребёнка: Грезова Валентина Юрьевна

Рождение ребёнка
28.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грезова Валентина Юрьевна

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