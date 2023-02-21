Парфёнов Евгений Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1999
Сын: Парфёнов Данила Евгеньевич
Мать ребёнка: Грезова Валентина Юрьевна
Рождение ребёнка
28.11.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грезова Валентина Юрьевна