Иванова Людмила Юрьевна 11.02.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова Людмила Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Юрий Петрович

Рождение ребёнка
23.10.1980

Дочь: Хевронина (Иванова) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Иванов Юрий Петрович

Дятлово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1983

Дочь: Костина (Иванова) Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Иванов Юрий Петрович

Дятлово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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