Иванова Людмила Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Юрий Петрович
Рождение ребёнка
23.10.1980
Дочь: Хевронина (Иванова) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Иванов Юрий Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1983
Дочь: Костина (Иванова) Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Иванов Юрий Петрович