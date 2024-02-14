Снежинский Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1962
Рождение ребёнка
22.03.1973
Смерть
Неизвестно