Снежинский Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снежинский Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Снежинская (Руснак) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снежинская (Руснак) Татьяна

Рождение ребёнка
04.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Снежинская (Руснак) Татьяна

Рождение ребёнка
22.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Снежинская (Руснак) Татьяна

Смерть
Неизвестно

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