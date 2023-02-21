Воронова (Мальцева) Юлия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Мальцева) Юлия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

VF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1903

Муж: Воронов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
04.12.1907

Дочь: Колташева Варвара Петровна

Отец ребёнка: Воронов Петр Андреевич

Новорыбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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