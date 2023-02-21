Воронова (Мальцева) Юлия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1903
Рождение ребёнка
04.12.1907
Дочь: Колташева Варвара Петровна
Отец ребёнка: Воронов Петр Андреевич
Новорыбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно