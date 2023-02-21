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Бушуева Елена Анатольевна
Бушуева Елена Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.04.1974
Пол
Женский
Отец
Бушуев Анатолий Николаевич
1951 г.р.
Мать
Бушуева (Выгузова) Людмила Григорьевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1974
Отец:
Бушуев Анатолий Николаевич
Мать:
Бушуева Людмила Григорьевна
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