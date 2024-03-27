Ишмухаметов Нугуман Исмагилович
Место рожденияд.Тюканово
Дата рождения1903
Дата смерти27.02.1943
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишмухаметова Буляк
Рождение ребёнка
25.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишмухаметова Буляк
Смерть
27.02.1943
Причина смерти: Умер от ран в госпитале 419-- 333 с.д.
Похороны
Неизвестно