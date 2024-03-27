Ишмухаметов Нугуман Исмагилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметов Нугуман Исмагилович

Место рождения

д.Тюканово

Дата рождения

1903

Дата смерти

27.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Ишмухаметов Исмагил Исянгулович

Мать: Ишмухаметова Хадича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова Буляк

Рождение ребёнка
25.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Буляк

Смерть
27.02.1943
Причина смерти: Умер от ран в госпитале 419-- 333 с.д.
Похороны
Неизвестно

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