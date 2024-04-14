Бардина (Бардина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардина (Бардина) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1919 и 1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропинов Гаврила

Рождение ребёнка
20.01.1910

Сын: Кропин Виктор

Отец ребёнка: Кропинов Гаврила

Рождение ребёнка
30.04.1914

Сын: Кропин Константин

Отец ребёнка: Кропинов Гаврила

Рождение ребёнка
29.10.1916

Сын: Кропинов Михаил

Отец ребёнка: Кропинов Гаврила

Смерть
Между 1919 и 1920

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