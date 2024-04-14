Бардина (Бардина) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1919 и 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кропинов Гаврила
Рождение ребёнка
20.01.1910
Сын: Кропин Виктор
Отец ребёнка: Кропинов Гаврила
Рождение ребёнка
30.04.1914
Сын: Кропин Константин
Отец ребёнка: Кропинов Гаврила
Рождение ребёнка
29.10.1916
Сын: Кропинов Михаил
Отец ребёнка: Кропинов Гаврила
Смерть
Между 1919 и 1920