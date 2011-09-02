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Баринова Виктория Николаевна
Баринова Виктория Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.09.2011
Пол
Женский
Отец
Баринов Николай Алексеевич
1989 г.р.
Мать
Баринова Олеся Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.2011
Отец:
Баринов Николай Алексеевич
Мать:
Баринова Олеся Александровна
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