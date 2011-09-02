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Баринова Виктория Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.2011

Отец: Баринов Николай Алексеевич

Мать: Баринова Олеся Александровна

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