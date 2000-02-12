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Козлов Виктор

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Место рождения

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.01.1928

Дата смерти

12.02.2000

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1928

Отец: Козлов Алексей

Мать: Козлова Акулина

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Варвара Петровна

Рождение ребёнка
05.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Варвара Петровна

Смерть
12.02.2000
Тверь, город Тверь, Тверская область
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