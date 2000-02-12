Козлов Виктор
Место рождения
Дата рождения28.01.1928
Дата смерти12.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1928
Отец: Козлов Алексей
Мать: Козлова Акулина
Рождение ребёнка
13.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
05.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Варвара Петровна
Смерть
12.02.2000
Тверь, город Тверь, Тверская область