Rosichuk (Wasylenchuk) Euphrozina
женский, родилась 07.10.1891, Редковцы, Чернівецька область
умерла 03.04.1972, Smoky Lake, Alberta, Canada
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Laschuk (Rosichuk) Frozine
Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич
Дочь: Bobowski (Rosichuk) Zenovia (Jennie) H.
Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич
Сын: Rosichuk Steve H.
Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич
Дочь: Ternoway (Rosichuk) Domnika
Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич
Сын: Rosychuk John H.
Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич
Дочь: Palichuk (Rosichuk) Helen H.
Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич
Дочь: Krysko (Rosichuk) Katherine
Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич
Сын: Rosichuk Alex H.
Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич
Дочь: Stanton (Rosichuk) Anne H.
Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич
Дочь: (Rosichuk) Rose H.
Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич
Сын: Rosichuk William Bill H. W.
Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич