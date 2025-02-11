Rosichuk (Wasylenchuk) Euphrozina 07.10.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Rosichuk (Wasylenchuk) Euphrozina

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 07.10.1891, Редковцы, Чернівецька область

умерла 03.04.1972, Smoky Lake, Alberta, Canada

Супруги
Росийчук Григорий Леонтьевич06.03.1880 г.р.
Дети
Laschuk (Rosichuk) Frozine07.10.1891 г.р.
Bobowski (Rosichuk) Zenovia (Jennie) H.17.01.1908 г.р.
Показать еще 9
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Редковцы, Чернівецька область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Росийчук Григорий Леонтьевич

Рождение ребёнка
07.10.1891

Дочь: Laschuk (Rosichuk) Frozine

Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич

Рождение ребёнка
17.01.1908

Дочь: Bobowski (Rosichuk) Zenovia (Jennie) H.

Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич

Smoky Lake, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
28.11.1909

Сын: Rosichuk Steve H.

Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич

Smoky Lake, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
26.02.1912

Дочь: Ternoway (Rosichuk) Domnika

Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич

Smoky Lake, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
10.04.1914

Сын: Rosychuk John H.

Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич

Smoky Lake, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
10.08.1915

Дочь: Palichuk (Rosichuk) Helen H.

Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич

Smoky Lake, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
10.12.1916

Дочь: Krysko (Rosichuk) Katherine

Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич

Smoky Lake, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
01.03.1919

Сын: Rosichuk Alex H.

Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич

Smoky Lake, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
30.01.1921

Дочь: Stanton (Rosichuk) Anne H.

Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич

Smoky Lake, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
15.01.1922

Дочь: (Rosichuk) Rose H.

Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич

Smoky Lake, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
04.01.1927

Сын: Rosichuk William Bill H. W.

Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич

Smoky Lake, Alberta, Canada

Смерть
03.04.1972
Smoky Lake, Alberta, Canada

Похороны
1972
Smoky Lake, Alberta, Canada

Мы используем куки для улучшения работы сайта.