Хадия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Габдельхай
Отец ребёнка: Давлетгареев Явхарислам Давлетгареевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Масуа
Отец ребёнка: Давлетгареев Явхарислам Давлетгареевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мукарама
Отец ребёнка: Давлетгареев Явхарислам Давлетгареевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Назыйф
Отец ребёнка: Давлетгареев Явхарислам Давлетгареевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Рашит
Отец ребёнка: Давлетгареев Явхарислам Давлетгареевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Рафкат
Отец ребёнка: Давлетгареев Явхарислам Давлетгареевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно