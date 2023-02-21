Хадия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хадия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
1928 г.р.
1930 г.р.
1938 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Габдельхай

Отец ребёнка: Давлетгареев Явхарислам Давлетгареевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Масуа

Отец ребёнка: Давлетгареев Явхарислам Давлетгареевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мукарама

Отец ребёнка: Давлетгареев Явхарислам Давлетгареевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Назыйф

Отец ребёнка: Давлетгареев Явхарислам Давлетгареевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Рашит

Отец ребёнка: Давлетгареев Явхарислам Давлетгареевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Рафкат

Отец ребёнка: Давлетгареев Явхарислам Давлетгареевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давлетгареев Явхарислам Давлетгареевич

Смерть
Неизвестно
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