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(Батракова) Параскева Васильевна

Место рождения

Нестюково, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

18.10.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1815 г.р.

Мать

Вычислено 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1862 ст.

Отец: Батраков Василий Иванович

Мать: Батракова Анастасия Ивановна

Нестюково, Пермский муниципальный район, Пермский край
ППК ГАПК Ф 37 оп 1 д 305в №163 стр 253
Крещение
22.10.1862 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
В - временнообязательная Кн. Голицыных крестьянская девица Анна Ивановна Кольцова (тётка, сестра матери) ППК ГАПК Ф 37 оп 1 д 305в №163 стр 253
Смерть
Неизвестно
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