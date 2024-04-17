(Батракова) Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1862 ст.
ППК ГАПК Ф 37 оп 1 д 305в №163 стр 253
Крещение
22.10.1862 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
В - временнообязательная Кн. Голицыных крестьянская девица Анна Ивановна Кольцова (тётка, сестра матери) ППК ГАПК Ф 37 оп 1 д 305в №163 стр 253
Смерть
Неизвестно