Лупов Герасим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Лупов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1863
Дочь: Татьяна Герасимова
Мать ребёнка: Лупова Дарья Александрова
Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Екатерина Герасимова
Мать ребёнка: Лупова Дарья Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно