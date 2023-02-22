Лупов Герасим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупов Герасим Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Лупов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1863

Дочь: Татьяна Герасимова

Мать ребёнка: Лупова Дарья Александрова

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Екатерина Герасимова

Мать ребёнка: Лупова Дарья Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лупова Дарья Александрова

Смерть
Неизвестно
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